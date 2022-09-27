Беженцы из ДНР и ЛНР приняли участие в референдуме в Балашихе | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 21:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Беженцы из ДНР и ЛНР приняли участие в референдуме в Балашихе

Читать 360tv в

В Балашихе на референдуме о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России проголосовали беженцы из Украины. Всего в Подмосковье для них работали 23 комиссии в 11 городских округах.

На голосование в Балашихе приходили семьями. Кристина из Донецка уехала весной этого года, муж местный. Девушка мечтает скорее навестить близких в ДНР.

Реклама

«Референдума мы ждали, наверное, с самого начала, с 2014-го года. Очень хотим, конечно, приехать на Родину, в Донецк, но пока не получается, так как идут боевые действия, там у нас остались родственники, тоже пока приехать сюда не могут. Бабушка, мама у меня тоже там, все под обстрелами, никуда не деться», — делится беженка из Донецка.

Реклама

Другая жительница Балашихи Наталья приехала сюда из Суходольска. Женщина покинула с семьей ЛНР еще в 2014 году. Девушка тогда только ушла в декрет, родила второго ребенка. У мужа работа в шахте шла хорошо, но все резко закончилось.

«Я приехала поддержать, в первую очередь, своих родных и близких, которые остались там. Я хочу, чтобы дети жили счастливо, без войны, чтобы не стреляли. Хочу, чтобы все жили в мире», — говорит Наталья.

В Балашихе после эвакуации жителям во многих вопросах помогает Общественная палата. Напрямую работают и с людьми на освобожденных территориях — передают гумпомощь. Здесь теперь находится распределительный центр гуманитарки, где собирают вещи от жителей со всего Подмосковья.

«Я хочу отметить, что мы работаем с людьми, которые проживают на территории Донбасса с 2014 года. И на самом деле мы постоянно слышали о том, что они хотели бы вернуться домой. С марта, с конца февраля этого года мы активно работаем с беженцами и работаем с территориями, освобожденными на Донбассе. Самое важное для людей, от которых мы получали обратную связь, — это именно возвращение домой», — сказала член Общественной палаты Московской области Елена Жарова.

Организовали выборы избиркомы освобожденных территорий, Московская область только предоставляла кабинки, помещения, обеспечивала безопасность. 27 сентября был последним днем референдума. Окончательные результаты озвучат в течение пяти дней.

0 0 0 0 0 0