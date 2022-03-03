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    03 марта 2022, 16:55

    «Проявить внимание и заботу». Беженцам из Донбасса помогут организовать досуг в Реутове

    Начальник отдела культуры в Реутове поможет беженцам из Донбасса с организацией досуга

    Анастасия Аброськина

    Начальник отдела культуры администрации в Реутове Анастасия Николаенко призвала всех неравнодушных поддержать беженцев из Донбасса. Это гуманитарная помощь и организация творческих программ, мастер-классов.

    «Проявить внимание и заботу». Беженцам из Донбасса помогут организовать досуг в Реутове | Изображение 1

    Она напомнила, что в Реутове работают пункты сбора вещей первой необходимости для эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.

    В ближайшее время я планирую поехать в один из пунктов размещения жителей ДНР и ЛНР и помочь в организации творческих мероприятий и мастер-классов

    Анастасия Николаенко.

    По ее словам, в нынешней ситуации главное — сохранять выдержку, самообладание, объединиться и помочь тем, кто вынужденно покинул дом.

    «Я думаю, очень важно проявить сейчас внимание и заботу, особенно по отношению к детям», — сказала Николаенко.

    «Проявить внимание и заботу». Беженцам из Донбасса помогут организовать досуг в Реутове | Изображение 2

    Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР расположен в Фонде социальной поддержки населения по адресу: Реутов, улица Новая, дом № 3. Телефон для связи: 8 (495) 528-07-67.

    Дополнительный пункт сбора помощи открыли в помещении Общественной палаты Реутова по адресу: проспект Мира, дом № 10, квартира 43. Телефон для связи: 8 (925) 308-34-85.

    Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.