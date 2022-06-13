Беженке из Мариуполя установили протез в Подмосковье

Жительница села Безыменного в ДНР Наталья лишилась ноги, когда хотела прикрыть своим телом мужа. К сожалению, его не стало, Наталью выписали из больницы, но родственники супруга от нее отказались. Благо у женщины есть родные в Челябинске, которые готовы ее принять. А в Подмосковье ей смогли помочь и максимально быстро поставить протез — в рамках акции «Доброе дело».

Куратор акции «Доброе дело» Роман Кирица принял решение за несколько секунд и сразу стал обзванивать знакомых из Общественной палаты Подмосковья, чтобы Наталье помогли в буквальном смысле встать на ноги — установили протез.

«Мне позвонил Роман, говорит: есть беженка, надо помочь. Приезжайте, говорю. Мы сделали ей протез за свой счет. Я думаю, у нее все хорошо, она такая девушка боевая», — сказал член Общественной палаты Московской области Андрей Лазарев.

«Люди просто вытащили, дали свет. Я просто была в таком отчаянии, и вот первая помощь, уже две ноги, считай, есть. Есть от чего отталкиваться», — поделилась Наталья.

Главное после такой операции — желание пациента восстановиться. У Натальи оно огромное. И уже есть представление, как она будет жить в ближайшем будущем.

«Уехать к родственникам, вылечить раны, научиться ходить, чтобы не быть никому обузой, устроиться на работу и жить дальше», — сказала женщина.

Сейчас Наталье установили лечебно-тренировочный протез, а вот потом установят модульный, и вот уже с ним она сможет жить совершенно полноценной жизнью.

Присоединиться к акции «Доброе дело» может каждый житель Подмосковья. Узнать о расположении ближайшего пункта сбора помощи и о том, в чем особенно нуждаются сейчас, можно на сайте volontermo.ru.