Беженка из Донецка устроилась работать медсестрой в больницу в Клину

Подмосковье одним из первых во всей России развернуло масштабные программы поддержки беженцев из Донбасса. Одна из женщин, которая покинула территорию народной республики и приехала в Московскую область, поделилась своей историей. Она устроилась работать медсестрой в Клину и старается всеми силами поддержать и приободрить своих пациентов.

27-летняя медсестра Ирина Николенко после сделанных процедур обязательно улыбнется своему пациенту, найдет время немного с ним поговорить, сказать пару ободряющих слов. Ирина приехала из Донецка в Подмосковье в феврале вместе с младшей сестрой и восьмилетней дочерью Дианой. В Донбассе у нее остались мама и старшая сестра. Решение бежать из родного города было непростым, но единственно верным, считает девушка.

«Ребенку очень страшно было. Ты не за себя боишься, в таких ситуациях ты больше всего боишься за своего ребенка. Чтобы он был в безопасности. Она говорит со своей игрушкой, ее обняла: „Мама, я хочу, чтобы это закончилось, мам, мне очень страшно“», — рассказывает Ирина Николенко.

Здесь Николенко попала в распределительный центр в поселок Чайковского городского округа Клин. Поначалу вообще не понимала, что будет дальше. В Донецке Ирина работала медсестрой в хирургии и в ожоговом центре. Получала около 20 тысяч рублей в месяц. Здесь предстояло пройти непростую процедуру оформления документов, получения вида на жительство, решить еще целый ряд различных организационных и бытовых проблем. В то время беженцам оказывали помощь врачи из Клинской областной больницы.

«Мы сразу на нее обратили внимание. Вернее, она сама на себя внимание обратила. Она пришла и сказала: „Я медсестра по образованию, работала там в хирургическом отделении. И у меня такой опыт — если вам нужна моя помощь, я готова“. И фактически все это время, пока шло оформление документов, она нам помогала. Она очень контактная, очень долгая такая, очень нежная, внимательная», — рассказала главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская.

Ирине помогли с оформлением документов. И как только они были готовы, сразу взяли на работу медсестрой в хирургическое отделение. Коллектив очень тепло отнесся к девушке, все стараются ей максимально помочь, поддержать.

Сейчас жизнь у Ирины Николенко нормализовалась и приобрела некие очертания и перспективы. Она зарабатывает около 40 тысяч рублей в месяц, ей выделена комната в общежитии. А вот останется она навсегда здесь или вернется обратно в Донецк, девушка еще не знает. Она привыкла надолго не загадывать. Но дочка по родному дому скучает и часто спрашивает, когда семья сможет поехать домой, к любимой бабушке. Осенью девочка пойдет в школу и дополнительные секции — в Донецке она занималась тхэквондо.