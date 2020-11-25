Безглютеновая выпечка из Подмосковья победила в международном конкурсе

Светлана Шмакова из Волоколамска стала производить безглютеновую выпечку. Женщина совмещает бизнес и заботу о большой семье — она многодетная мама и бабушка. Ее усилия были замечены. Светлана победила в международном конкурсе женских предпринимательских инициатив APEC BEST AWARD 2020.

Источник фото: телеканал «360»

Предприятие Светланы Foodcode первое в Подмосковье стало производить безглютеновый хлеб и выпечку. Завод открылся весной этого года. В сутки здесь выпускают 20 тонн булочек, батонов и маффинов без клейковины. Вся продукция попадает на полки крупнейших торговых сетей страны.

«История этого бизнеса началась из семьи, когда по медицинским показаниям всей семьей на несколько месяцев сели на безглютеновую диету. По результатам я как мама и бабушка была приятно удивлена: мы избавились от аллергии, стали более собранными, сконцентрированными», — рассказала Светлана Шмакова, учредитель компании Foodcode.

Источник фото: телеканал «360»

Семья Светланы не нашла нужных безглютеновых продуктов в магазинах. Тогда женщина решила сама печь полезные булочки и хлеб.

С миру по нитке Светлана собрала рецептуру. В этом помогали технологи из Италии, Финляндии и Америки. Когда бизнесвумен решила открыть производство, наступила тяжелая для всех предпринимателей кризисная весна 2020 года. Оборудование застряло на границе, были проблемы с поставками сырья, но все получилось. Опыт оценили на конкурсе женских предпринимательских инициатив APEC BEST AWARD 2020. Среди проектов из 11 стран бизнес Светланы признали лучшим.

Источник фото: телеканал «360»

«Участие в этом конкурсе — это возможность представить свой проект, показать с наилучшей стороны, найти менторов, которые помогут, подскажут, дадут какие-то грамотные советы», — отметила Наталья Стригунова, заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов МЭР.

Светлана считает, что ее опыт материнства помогает ей в управлении бизнесом.

Источник фото: телеканал «360»

«Подчиненные иногда называют меня мамой за глаза, наверное, это отражение меня как руководителя, с одной стороны это забота, вдохновение, некое тепло, но с другой стороны, это требовательность, четкое понимание, что мне нужно», — пояснила Светлана Шмакова.

У Светланы уже есть план на будущее своего детища — скоро в ассортименте Foodcode появятся полезные сладости — безглютеновые эклеры и пирожные «шу», а еще она мечтает, чтобы ее хлеб и маффины появились на прилавках других стран. Ее дети и внуки поддерживают эту миссию и даже помогают в работе.