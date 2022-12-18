Подмосковье 18 декабря 2022, 23:01 Бездомным животным Видного помогли найти семьи

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В Видном прошла выставка животных из подмосковных приютов. С 12 до 18 часов все желающие могли бесплатно забрать кошку или собаку домой.

Несколько месяцев назад жительница Подмосковья Ольга Вострохина подобрала в Мытищах двух щенят — мальчика и девочку, когда тех выбросили из машины. После этого неравнодушные горожане взяли собак на передержку. Недавно девочку забрали в семью, а мальчика Бориса 18 декабря Ольга привезла на выставку, чтобы найти ему новых хозяев.

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В рамках мероприятия также прошел благотворительный концерт в поддержку животных. Перед гостями выступили приглашенная солистка королевского оперного театра в Парме Ольга Леман-Балашова и тенор из Италии Эттори Салючи. Кроме того, основательница Дома Зайцев Кристина Григорьева прочитала лекцию и рассказала о том, как спасают зайцев в Подмосковье.

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