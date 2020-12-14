Свыше 16 тысяч бездомных животных Подмосковья привили от бешенства с января

Ветеринары стерилизовали животных и подготовили для каждого из них свою бирку. Она будет указывать на уже пройденный карантин и обработку от паразитов.

Так, собака с маркировкой ухе не даст потомства и больше не агрессивна. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

С января по ноябрь в Подмосковье было отловлено 16,1 тысячи безнадзорных животных. В прошлом году на этот период отловили чуть больше 18 тысяч Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что стерилизовали 14 995 кошек и собак. Из них на свободу выпустили 13 455 животных, а еще для 805 нашли хозяев и новые места обитания.

По его словам, на отлов, содержание бездомных животных и ветеринарную помощь власти Подмосковья выделили в этом году около 177 миллионов рублей.

Сегодня в регионе работает 43 приюта для животных. Из них 42 — частные, а еще один — муниципальный. На этих площадках живут 9,6 тысячи кошек и собак.