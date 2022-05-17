Бездомных животных могут второй раз отловить ради ревакцинации в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку провел выездное заседание в Ногинске. Темой встречи стала «Организация муниципальных приютов по содержанию животных на территории Московской области. Меры государственной поддержки в области гуманного отношения к животным».

В заседании участвовали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрации Богородского городского округа, некоммерческих зоозащитных и волонтерских организаций.

На заседании обсуждали сложности в создании муниципальных приютов и их финансировании из местных бюджетов.

«Создание городских приютов напрямую зависит от бюджетной обеспеченности конкретного муниципального образования в части выполнения приведенных требований бюджетного законодательства Российской Федерации», — отметил председатель комитета Сергей Керселян.

Обсуждалась на встрече и необходимость создания инфраструктуры для владельцев домашних животных. В настоящее время в Подмосковье не хватает площадок для выгула собак. Особо остро проблема стоит в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском городских округах, Химках, Луховицах, Бронницах, Балашихе, Подольске, Реутове, Серебряных Прудах и Серпухове.

«На сегодняшний день положительный опыт в этом направлении мы видим у Богородского городского округа и Подольска. Они организовали площадки для выгула собак путем реализации проектов инициативного бюджетирования при непосредственном участии жителей. Но такой путь решения вопроса носит точечный характер и не позволяет решить имеющуюся проблему комплексно», — пояснил Сергей Керселян.

Кроме того, поднимался вопрос о пересмотре административной ответственности за нарушение правил выгула домашних животных. Предполагается увеличить штрафы за нарушение правил выгула.

Сейчас на территории Московской области действует система ОСВВ («отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск»). После указанных процедур животное отпускают. Однако ежегодно количество бездомных животных увеличивается в результате безответственного поведения владельцев питомцев.

«В связи с этим комитетом разработан проект закона, предусматривающий обязательную регистрацию гражданами домашних собак. Данная мера позволит реально оценить количество животных без владельцев и облегчит поиск питомцев, если они потерялись», — подчеркнул Сергей Керселян.

На собрании обсуждалось также законодательное установление повторного отлова животных для ревакцинации от бешенства.

Сейчас система ОСВВ и нормы федерального закона не позволяют повторно отлавливать животных. Однако сертификат о вакцинации от бешенства действителен только в течение года. Повторное заражение не исключено, что представляет опасность для людей и других животных.

«Комитетом прорабатывается вопрос внесения соответствующих изменений в статьи 10 и 18 Федерального закона № 498-ФЗ с целью ежегодной ревакцинации от бешенства», — добавил в заключение Сергей Керселян.

Итогом заседания стало предложение главам городских округов Московской области рассмотреть вопрос об организации муниципальных приютов для беспризорных животных, а также необходимого количества площадок для выгула животных с использованием практики инициативного бюджетирования при непосредственном участии жителей.