Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до приютов для животных на автобусах | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 02:11 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до приютов для животных на автобусах Минтранс Подмосковья напомнил, как добраться на автобусе до приютов для животных РИА «Новости»

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Минтранс Московской области в честь Всемирного дня защиты животных собрал 30 автобусных маршрутов, с помощью которых можно добраться до пяти приютов для бездомных животных. Всего в регионе более 40 таких организаций, откуда можно забрать кошку или собаку.

В Воскресенске работает благотворительный фонд «Биозона». Добраться до него можно на автобусе № 40, следующем от автовокзала до остановки «Платформа Белоозерская». В Балашихе можно стать волонтером приюта «Котодом Мурлыка». Сюда ездят автобусы № 5, № 19, № 6к, № 108к.

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Жители Одинцова найдут пушистого друга в приюте «Гав». Рядом с ним останавливаются автобусы № 1055, № 42 и № 50. Помочь бездомным животным можно и в Богородском приюте. Туда удобно доехать на 10 маршрутах общественного транспорта.

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В Чехове за животными ухаживают в приюте «Лохматая душа». От станции Хотьково ходит автобус № 31, он едет до остановки «Уголки», рядом с которой находится приют. Волонтеры с радостью примут помощь от жителей Московской области — можно привозить животным корм и отправляться с ними на прогулку. Полный список маршрутов к приютам доступен на сайте регионального министерства транспорта.

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