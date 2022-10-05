Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до приютов для животных на автобусах | 360°

Все новости

Подмосковье

05 октября 2022, 02:48

Глава Химок распорядился завершить ремонт дороги на Комсомольской улице в кратчайшие сроки

Культура

05 октября 2022, 02:43

Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн

Реклама

Образование

05 октября 2022, 02:14

Министр культуры поздравила российских педагогов с Днем учителя

Подмосковье

05 октября 2022, 02:11

Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до приютов для животных на автобусах

Подмосковье

05 октября 2022, 02:01

Мишустин наградил воспитательницу из Химок за многолетнюю работу

Мир

05 октября 2022, 01:59

Шольц заявил, что ФРГ сможет обеспечить свою энергобезопасность без «Северных потоков»

Подмосковье

05 октября 2022, 01:31

Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Котельников

Спецоперация

05 октября 2022, 01:25

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов «натовского» калибра

Спецоперация

05 октября 2022, 01:20

СБУ требовала от директора ЗАЭС передачи секретных данных о работе станции — Рогов

Подмосковье

05 октября 2022, 02:11

Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до приютов для животных на автобусах

Минтранс Подмосковья напомнил, как добраться на автобусе до приютов для животных

Читать 360tv в

Минтранс Московской области в честь Всемирного дня защиты животных собрал 30 автобусных маршрутов, с помощью которых можно добраться до пяти приютов для бездомных животных. Всего в регионе более 40 таких организаций, откуда можно забрать кошку или собаку.

В Воскресенске работает благотворительный фонд «Биозона». Добраться до него можно на автобусе № 40, следующем от автовокзала до остановки «Платформа Белоозерская». В Балашихе можно стать волонтером приюта «Котодом Мурлыка». Сюда ездят автобусы № 5, № 19, № 6к, № 108к.

Реклама

Жители Одинцова найдут пушистого друга в приюте «Гав». Рядом с ним останавливаются автобусы № 1055, № 42 и № 50. Помочь бездомным животным можно и в Богородском приюте. Туда удобно доехать на 10 маршрутах общественного транспорта.

Реклама

В Чехове за животными ухаживают в приюте «Лохматая душа». От станции Хотьково ходит автобус № 31, он едет до остановки «Уголки», рядом с которой находится приют. Волонтеры с радостью примут помощь от жителей Московской области — можно привозить животным корм и отправляться с ними на прогулку. Полный список маршрутов к приютам доступен на сайте регионального министерства транспорта.

Собаки

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама