«Без вариантов, надо вытаскивать». Юный житель Жуковского спас утопающего и получил за это медаль

Юный житель Жуковского Иван Бережной — не только способный спортсмен, но и самоотверженный юноша. Он спал тонущего знакомого из воды несмотря на то, что тот старше и тяжелее его.

На видео попали кадры спасения тонущего 16-летнего мальчика. Его из воды смог вытащить еще более юный парень. 15-летний житель Жуковского оказался младше и легче, поэтому едва сам не ушел под воду.

«В какой-то момент я выныриваю, понимаю, что не могу его найти, поворачиваюсь к Гере, он кричит, что он справа. Я, естественно, его подтаскиваю к себе, вытянуть из воды его не могу. Он больше меня», — рассказал «360» Иван Бережной, спасший тонущего человека.

Ваня хоть и спас человека, но героя из себя не строит и даже иронизирует. Говорит, вода была настолько холодной, что лезть в нее хотелось в самую последнюю очередь. Но оставаться в зрителях не позволила совесть.

«У меня был диалог с моей психикой: если потонет человек — будет не самое приятное начало дня. Тут без вариантов, надо вытаскивать», — добавил Бережной.

Больше всего Ваня любит трюкачить на велосипеде, еще он занимается кикбоксингом, который для него стал способом укрепить внутренний стержень. Делать «через не могу» здесь приходится чуть ли не каждую тренировку.

«Когда пришел — обычный дворовый мальчик. Ну, хулиган, маленький. За два года он провел больше семи-восьми боев, спортивная воспитанность появляется. Это самое главное, что от нас идет», — рассказал вице-президент федерации кикбоксинга Московской области Михаил Варданян.

На этот раз вместо спарринга будет награждение. Поздравить Ваню и поблагодарить за его поступок приехал глава городского округа и молодые политические активисты. Всем бойцам раздали книги про героизм, а Ване даже вручили медаль. С ней у юного спасателя будут преимущества при поступлении в вуз.

«Здесь мы видим самолетик, это стремление вперед. Как раз все, наверное, в детстве делали самолетики и запускали их. Поэтому мы выбрали символ. Самолетик очень интегрировался в звезду. У каждой медали есть номер. И к каждой медали мы выдаем удостоверение», — пояснил руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Александр Толмачев.

Кстати, если посмотреть видео со спасением полностью, то на нем слышно, как Ваня не только проявляет героизм, но и достаточно крепко ругается. А все потому, что утопающий, во-первых, не умел плавать, так еще и был сильно выпившим. И пусть в обычной жизни такие люди Ване совсем не товарищи, этот момент, как и имя спасенного, остался в секрете.

«Пару раз пересекался с ним и его родителями, в магазин когда гонял, но виду не показывал, что его узнал. Посмотрел и пошел дальше. Я решил родителями не рассказывать, потому что 16 лет чуваку», — добавил Ваня.

Для кого-то такая история будет поводом для долгой гордости, сам же Ваня говорит, что уже устал всем об этом рассказывать. Сейчас для него гораздо важнее трюки на велосипеде и комбинации в ринге. Такой вот скромный герой.