Без средств защиты работать нельзя. В Воскресенске стали проверять санитарные нормы на предприятиях
Завод открыли четыре года назад. Там обычный мусор получает вторую жизнь. Например, обыкновенная пластиковая бутылка становится волокном. Другими словами, то, что разлагалось бы в земле 400 лет, превращается в полезные предметы. Среди них и востребованная сегодня медицинская маска.
Глава городского округа Артур Болотников проконтролировал, как работники соблюдают санитарные нормы, ведь в условиях карантина производство не остановилось. Все 180 сотрудников остались в строю.
Но руководство усилило меры профилактики. Перед каждой сменой у сотрудников стали измерять температуру, а рабочие места начали регулярно усиленно дезинфицировать.
«Эпидемиологическая ситуация непростая в стране, поэтому у нас все надевают защитные маски и одноразовые перчатки. Здоровье превыше всего», — сказала начальник лаборатории предприятия Олеся Кирнос.
На заводе работают две линии производства. В год предприятие выпускает 24 тысячи тонн продукции. Цикл непрерывный.
А всего в Воскресенске действуют 19 крупных промышленных предприятий, на которых трудятся более 6000 человек. На фоне пандемии треть сотрудников перевели на удаленную работу.
В Подмосковье создан телефон поддержки бизнеса 0150. И предприниматели могут по нему обратиться, получить ответы на свои вопросы. Также сейчас вводятся налоговые каникулы на шесть месяцев, а в ряде банков ввели беспроцентные займы для выплат з/п и льготное кредитованиеАртур Болотников,глава городского округа Воскресенск.
Администрация округа также не оставила предпринимателей без поддержки в это непростое время. Для них создали Telegram-канал, через который бизнесмены получают оперативную информацию. А местные ателье готовы обеспечить сотрудников масками. Заказы на их пошив поступают регулярно.