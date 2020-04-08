Без средств защиты работать нельзя. В Воскресенске стали проверять санитарные нормы на предприятиях

Завод открыли четыре года назад. Там обычный мусор получает вторую жизнь. Например, обыкновенная пластиковая бутылка становится волокном. Другими словами, то, что разлагалось бы в земле 400 лет, превращается в полезные предметы. Среди них и востребованная сегодня медицинская маска.

Глава городского округа Артур Болотников проконтролировал, как работники соблюдают санитарные нормы, ведь в условиях карантина производство не остановилось. Все 180 сотрудников остались в строю.

Но руководство усилило меры профилактики. Перед каждой сменой у сотрудников стали измерять температуру, а рабочие места начали регулярно усиленно дезинфицировать.

«Эпидемиологическая ситуация непростая в стране, поэтому у нас все надевают защитные маски и одноразовые перчатки. Здоровье превыше всего», — сказала начальник лаборатории предприятия Олеся Кирнос.

На заводе работают две линии производства. В год предприятие выпускает 24 тысячи тонн продукции. Цикл непрерывный.

А всего в Воскресенске действуют 19 крупных промышленных предприятий, на которых трудятся более 6000 человек. На фоне пандемии треть сотрудников перевели на удаленную работу.

В Подмосковье создан телефон поддержки бизнеса 0150. И предприниматели могут по нему обратиться, получить ответы на свои вопросы. Также сейчас вводятся налоговые каникулы на шесть месяцев, а в ряде банков ввели беспроцентные займы для выплат з/п и льготное кредитование Артур Болотников, глава городского округа Воскресенск.

Администрация округа также не оставила предпринимателей без поддержки в это непростое время. Для них создали Telegram-канал, через который бизнесмены получают оперативную информацию. А местные ателье готовы обеспечить сотрудников масками. Заказы на их пошив поступают регулярно.