Без сбоев. Поломка резервного электропоезда не помешала движению МЦД

27 ноября поезда на МЦД-2 «Курско-Рижский» в утренний час пик курсировали в штатном интервале. Поломка резервного поезда не вызвала заторов на главном пути. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Утром 27 ноября в 04:50 на станции Павшино из-за излома токоприемника остановился резервный пригородный поезд, следовавший без пассажиров. Электропоезд должен был выполнить рейс Царицыно — Серпухов. Более 900 стикеров напомнят о бесплатном проезде на МЦД Подробнее Железнодорожники оперативно убрали с главного пути электричку с помощью маневрового локомотива. До 07:11 интервалы движения поездов были увеличены до 11 минут. Но к 07:11 интервал был восстановлен. Причина излома токоприемника будет установлена ЦППК совместно с ОАО «РЖД».