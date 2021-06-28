Без проблем и рисков. Подачу электричества восстановят в Подмосковье в течение 3-4 часов

Из-за разбушевавшейся стихии в Московской области произошло 22 крупных отключения электроэнергии в 11 муниципалитетах. Некоторые из них уже исправили, остальные починят за ближайшие три-четыре часа. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что в Подмосковье ветер достигал 25-27 метров в секунду, что считается ураганом. Он повалил множество деревьев — как на дороги, так и на линии электропередач. В результате произошло 22 крупных отключения в 11 разных муниципалитетах региона.

«Часть из них уже ликвидированы. Сейчас на контроле находятся 15 отключений. Но работают 300 бригад, почти 100 единиц передвижных электростанций. В течение следующих трех часов мы это полностью ликвидируем. Проблем никаких нет, рисков никаких нет», — отметил Хромушин.

Он подчеркнул, что жители могут несколькими способами сообщить об отключении или узнать, когда подачу электричества возобновят. Во-первых, вбить в поисковике «отключение электричества» — тогда автоматически появится запрос «куда обратиться, если у тебя отключилось электричество в Московской области». Нужно нажать на него — откроется сайт Мосрег, где указан номер телефона светлой линии Моэска.

«Но самый простой вариант сегодня — набирать с мобильного телефона 112. Попадаете в единую диспетчерскую службу, и все ваши заявки будут переданы электрикам. <…> Аналогичная ситуация с подтоплениями, разрушением объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры», — подчеркнул Хромушин.

Он добавил, что в Московской области нет отключений по объектам ЖКХ — все ВЗУ и очистные сооружения продолжают работать в штатном режиме.

Я думаю, что в течение трех-четырех часов полностью ситуацию нормализуем и по электроэнергии Евгений Хромушин.

Хромушин уточнил, что всего в Московской области под отключения попали порядка 25 тысяч населения. Сильнее всего пострадали север и восток Московской области. Мощный ураган начался от Раменского, Щелкова, Балашихи — в последних двух округах восстановили электричество в течение 25 минут.

Из-за ухудшения погодных условий все филиалы «Россети Московский регион» перевели на особый режим работы. Кроме того, создали оперативный штаб для восстановительных работ и координации действий различных служб.