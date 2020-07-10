«Без отставаний». Обрушившийся из-за взрыва дом в Орехово-Зуеве восстановят вовремя

Сейчас в работах задействованы четыре инженерно-технические бригады. Это 18 человек. Вместе с тем здесь трудятся две бригады электриков — еще 14 специалистов.

По нашей инициативе бригады работают в две смены, чтобы сократить срок по производству работ. Это чтобы не отставать и чтобы жители из первого, второго подъездов по поручению губернатора смогли заселиться к 1 октября Алексей Пятанов.

Все работы, которые связаны с инженерным обеспечением, в том числе и с газом, планируют, по словам Пятанова, предварительно протестировать осенью.

«Мы где-то в сентябре сделаем пробные пуски, чтобы к 1 октября, когда жители будут заселяться, все работало в штатном режиме», — сказал он.

Первый замминистра подчеркнул, что меры по предотвращению распространения COVID-19 соблюдаются в полном объеме. Кроме того, каждую неделю организовывают штаб для обсуждения всех промежуточных итогов. Участвуют представители министерства, администрации округа и подрядчики.

Этот вопрос на контроле как министра, так и заместителя председателя правительства Евгения Акимовича. На сегодняшний день мы не видим отставаний и даже идем немного с опережением графика Алексей Пятанов.

Днем 4 апреля в многоэтажке №31 на улице Гагарина произошел взрыв бытового газа. Во втором подъезде обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Погибли три человека, а десять попали в больницу.

Экспертиза пришла к выводу, что дом подлежит восстановлению. Часть жильцов на период ремонта расселили. Во время переезда гражданам помогали волонтеры.

Губернатор Андрей Воробьев сразу после взрыва встретился там с жильцами пятиэтажки. Он пообещал, что никто не останется без крыши над головой. Семьи погибших и пострадавшие получили денежные компенсации.