Без долгов в новый год. Срок передачи показаний сдвинется в декабре

Сроки передачи показаний приборов учета за коммунальные услуги перед новогодними праздниками сдвигаются на более ранний срок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Привычные сроки передачи показаний приборов учета услуг за жилищно-коммунальные и даты выпуска единых платежных документов (ЕПД), по традиции, сдвигаются на более ранний период — для того, чтобы дать возможность жителям Подмосковья заблаговременно рассчитаться за коммунальные услуги до наступления новогодних праздничных дней.

По согласованию с управляющими компаниями единый расчетный центр МосОблЕИРЦ планирует осуществить досрочный выпуск ЕПД, в связи с чем доставка платежных документов начнется с 20 декабря 2019 года.

Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Чтобы платежный документ был сформирован с учетом фактического объема потребленных ресурсов за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, МосОблЕИРЦ рекомендует собственниками передать показания приборов учета с 5 по 14 декабря. Если показания будут переданы позже, то плата за эти услуги за декабрь 2019 года будет рассчитана из расчета среднемесячного потребления, либо по нормативу. В следующем расчетном периоде — в январе 2020 года — с учетом показаний, переданных в этом месяце, в случае необходимости будет произведен перерасчет платы за декабрь 2019 года.

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Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.Антон Велиховский отметил, что подобная практика более ранних выпусков единых платежных документов зарекомендовала себя хорошо.

«Это очень удобно, так как собственники освобождаются от лишних вопросов, как и когда платить за ЖКУ, и оплачивают услуги заблаговременно, отправляясь на новогодние каникулы без долгов. Для тех же, кому удобнее оплачивать коммунальные платежи в привычном режиме, такая возможность, безусловно, сохраняется».

По тем лицевым счетам, где расчеты за электроэнергию АО «Мосэнергосбыт» производит самостоятельно, начисления за декабрь будут произведены по среднемесячным показаниям, с последующим перерасчетом на основании переданных в январе 2020 года показаний приборов учета.

Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Удобный способ передачи показаний — личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт». Также передать показания приборов учета можно в офисах МосОблЕИРЦ при очном обслуживании или через установленные терминалы, в кассах по приему платежей и по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(495)374-51-61.

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Чтобы оплата ЖКУ за декабрь 2019 года была учтена при формировании платежного документа за следующий расчетный период, МосОблЕИРЦ рекомендует оплатить ЕПД до 26 декабря 2019 года.

На тех территориях, где по поручению управляющих организаций применяется авансовый метод начисления платежей, сроки выпуска платежных документов и передачи показаний не изменятся. Авансовый метод применяется в городских округах Балашиха (восемь управляющих компаний), Егорьевск (шесть управляющих компаний), Ивантеевка (четыре управляющие компании), а также в округах Шатура, Коломенский, Жуковский, Раменский, Озеры и Орехово-Зуево.