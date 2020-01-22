Без боли 24 часа. Подмосковные ученые разработали сильнейший анальгетик

Подмосковные ученые создали революционное средство от боли. Анальгетик, разработанный в Институте биоорганической химии, действует дольше и эффективнее других подобных лекарств.

В мире медицины большое событие. Подмосковные ученые создали сильнейшее болеутоляющее средство. Сделали это специалисты из Пущина. И уже доказано, что препарат из Института биоорганической химии действует дольше и эффективнее других анальгетиков.

«Получены результаты, анальгетическое действие отслеживается даже в течение 24 часов. Конечно, в клиниках будет намного проще, и пациентам не надо будет применять препарат по несколько раз в сутки. Однократный прием — и облегчается боль», — рассказал руководитель лаборатории биологических испытаний Игорь Дьяченко.

Источник фото: телеканал «360»

Уникальное соединение, на основе которого сделан препарат, все это время скрывалось на дне Тихого океана. Содержится оно, как оказалось, в разноцветных актиниях, которые только кажутся безобидными. Внутри актиний находится сильнейший парализующий яд. А где есть яд, там ученые найдут и лекарство. Но просто выявить нужный элемент недостаточно. У любого, даже самого лучшего медицинского препарата, есть целый список побочных эффектов и свойств. Со всем этим подмосковные ученые и боролись. Исследования длились больше года.

«Как раз испытание по безопасности направлено на то, чтобы выявить, какие побочные действия оказывает то или иное лекарственное средство. И прежде чем оно дойдет до аптеки, нужно провести целый спектр доклинических исследований», — отметил главный научный сотрудник лаборатории биологических испытаний Аркадий Мурашев.

Источник фото: телеканал «360»

На этой стадии главные коллеги пущинских, да и всех ученых, — мыши и крысы. На них и проверяют все активные, а также побочные действия новых препаратов. Некоторым может показаться, что исследователи чуть ли не ежедневно умерщвляют сотни, а то и тысячи подопытных грызунов. Однако в реальности на каждую мышь нужно получить разрешение специальной комиссии. А еще Пущинский институт единственный в России имеет международную аккредитацию по работе с лабораторными животными. На контроле находится каждая жизнь.

«Мы их совсем не мучаем, потому как у нас есть предписание, которое либо разрешает проводить эти исследования, либо нет. Такой коллегиальный орган по международному стандарту: прежде чем вы начнете работать с лабораторным животным, вы должны получить одобрение у этой комиссии, иначе вы что-то сделать с мышкой просто не имеете права», — сообщил Аркадий Мурашев.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас все научные исследования, в результате которых ни одно животное не пострадало, завершены, а значит новое обезболивающее появится на прилавках. Изготавливать его будут российские производители. Так международное открытие станет еще и отечественным медицинским достоянием.