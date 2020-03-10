Без билета и с цветами! На 8 Марта в подмосковном транспорте бесплатно прокатились полтора миллиона женщин

Полтора миллиона женщин воспользовались 8 Марта бесплатным проездом в общественном транспорте Подмосковья. Особо популярными оказались автобусы и электрички.

В транспорте звучали аудиопоздравления. Воздушными шарами и праздничными лентами украсили крупные вокзалы, станции и три тысячи автобусов. Они стали самыми востребованными у женщин: таким способом прокатились более миллиона пассажирок. А еще 440 тысяч выбрали для передвижения электрички.

Дарили в общественном транспорте женщинам и цветы, а еще открытки и шоколад. Такие презенты вручили почти 15 тысячам пассажирок, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Решение подарить бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта приняли накануне праздника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин. Женщин пропускали без билета все перевозчики области и Москвы.