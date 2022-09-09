Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

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Производство бетонных изделий для автомобильных и железных дорог откроют в Мытищах. Предприятие получило участок по программе «Земля за рубль», рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как сообщила зампред, на предприятии смогут трудоустроиться 30 человек. Там будут производить свыше 600 тысяч изделий ежегодно.

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«Инвестиции в проект компании „ГРАДДИ“ составляют 63,8 млн рублей. На заводе будет трудоустроено более 30 жителей Мытищ», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Вибропрессированные бетонные изделия будут использоваться для дорог, строительства и благоустройства. Компания будет использовать высокие технологии и качественное сырье. Ранее она уже принимала участие в реконструкции Царицинского парка, Поклонной годы, аэропорта Шемеретьево-3 и других объектов. Зампред правительства Анна Кротова рассказал, что предприятие «ГРАДДИ» работает на рынке уже свыше 20 лет.

«Проект будет реализован на территории Мытищинского округа. Ввести завод в эксплуатацию планируется уже в 2025 году», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл первый участок трассы М-12 в Подольске. Его открыли на три месяца раньше срока.

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