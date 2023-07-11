Подмосковье 11 июля 2023, 12:46 Бетонирование тоннеля подземного перехода началось на Рогачевском шоссе в Лобне Минтранс Подмосковья

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Рабочие приступили к бетонированию тоннеля подземного перехода на Рогачевском шоссе. Работы ведутся в рамках строительства Северного обхода в Лобне. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

На дороге возведут два подземных пешеходных перехода. В ведомстве уточнили, что сейчас идет бетонирование тоннельной части первого перехода длиной более 20 метров.

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Новая развязка улучшит выезд на Рогачевское шоссе, а также обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе. С открытием участка дороги время выезда из округа сократится на десять минут.

Сейчас также ведутся работы на соединительном участке Северного обхода между Рогачевским шоссе и автодорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая. Работы планируют завершить к концу 2024 года. Параллельно с этим проводится реконструкция участка Дмитровского шоссе. Открыть движение по развязке намерены в сентябре этого года, а полностью завершить работы — к январю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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