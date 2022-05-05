«Бессмертный полк» проведут в Химках в традиционном и онлайн-формате

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о том, какой в городе подготовлен маршрут для акции «Бессмертный полк».

В этом году акция возвращается на улицы городов. В 2020 и 2021 годах из-за коронавирусной инфекции акция проходила в онлайн-формате.

«Точка старта — обелиск „Отстоявшим Отчизну“. Сразу после возложения цветов к мемориалу мы пройдем по проспекту Мира, улице Победы, Ленинскому проспекту. Завершим акцию в парке Толстого. „Бессмертный полк“ действительно самый трогательный момент празднования Дня Победы. Главное — наша память о великом подвиге советских солдат, благодаря которым живы мы и мир спасен от нацизма», — сообщил Дмитрий Волошин.

В Химках шествие начнется в 12:00, сбор участников запланирован с 11:00 у обелиска «Отстоявшим Отчизну» на проспекте Мира.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно распечатать портрет своего героя, что помогут сделать в МФЦ.

Те, кто не может присутствовать на акции лично, смогут принять участие онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте 2022.polkrf.ru до 7 мая включительно. Сама трансляция шествия начнется 9 мая, в 10 часов, и продлится целые сутки. Смотреть шествие можно будет на сайте 2022.polkrf.ru, в группах «Бессмертного полка России» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее выразил уверенность, что в каждом городе Подмосковья, как и прежде, выйдет много семей.

«Это очень ценно и очень приятно. Важно, что в каждом городе возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов», — подчеркнул Воробьев.