Подмосковье увеличит посевные площади для импортозамещения

Московская область приняла беспрецедентные меры для наращивания темпов импортозамещения, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В частности, одной из мер стала аренда земли за один рубль на три года.

Речь идет о 250 участках в 38 муниципалитетах. Были разработаны алгоритмы, как эти участки можно получить под завод, предприятие или другое полезное назначение, отметил губернатор.

«Еще одна тема, которая звучала на совещании у президента и [по которой] была дана команда активно работать над этой задачей, — увеличение количества посевных площадей. У нас тоже есть собственники, с которыми я планирую встретиться на этой неделе. [Есть территории,] где земля простаивает, в лучшем случае растет трава», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что такое отношение к земле недопустимо, и призвал собственников участков в десятки тысяч гектаров пустить землю в оборот.

Ранее губернатор сообщил, что работающие в регионе компании получат дополнительные меры поддержки в сложных экономических условиях. В частности, речь идет о налоговых и кредитных каникулах.