17 ноября 2023, 12:57
Бесплатный вебинар об особенностях экспорта в Китай проведут для предпринимателей в Подмосковье
Вебинар «Особенности экспорта в Китай» проведут для подмосковных предпринимателей 21 ноября. Организатором мероприятия выступит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что экспорт в Китай требует большой подготовительной работы. На этом этапе у производителей возникает множество вопросов, разобраться с которыми помогут эксперты на вебинаре.
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Спикеры разберут структуру логистики в Китай, систему сертификации, таможенные пошлины и требования рынка КНР. Производителям подскажут, какие товары очень востребованы в Китае. Это, например, куриные лапки, которые в России спросом не пользуются.
Вебинар состоится 21 ноября, в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до начала мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Экспорт
Китай
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