Подмосковье 08 августа 2023, 14:41 Бесплатный вебинар об экобезопасности пройдет для предпринимателей в Подмосковье Unsplash

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Бесплатный вебинар «Экологический аудит предприятия. Все о мероприятиях в рамках охраны окружающей среды» состоится в Подмосковье 17 августа в 11:00. Его проведут для предпринимателей региона.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участникам встречи расскажут об экоаудите, требованиям закона к охране окружающей среды и обязательной отчетности предприятий. Специалисты центра «Мой бизнес» расскажут о программе софинансирования.

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Спикерами станут генеральный директор «Эко-Эксперт» Светлана Первакова и главный специалист регионального центра инжиниринга Подмосковье Елена Марина.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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