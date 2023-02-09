09 февраля 2023, 11:00
Бесплатный вебинар о развитии инновационных продуктов пройдет для предпринимателей Подмосковья 13 февраля
Бесплатный вебинар о мерах поддержки для развития инновационных продуктов пройдет для предпринимателей Подмосковья 13 февраля. На нем расскажут о том, какие возможности получают резиденты «Сколково».
Спикером вебинара станет руководитель программы Fast Track, проектный менеджер кластера передовых производственных технологий, космических и ядерных технологий фонда «Сколково» Юрий Миронов. Он расскажет о мерах поддержки, акселерационных программах и многом другом.
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Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
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