Подмосковье 09 февраля 2023, 11:00 Бесплатный вебинар о развитии инновационных продуктов пройдет для предпринимателей Подмосковья 13 февраля

Читать 360tv в

Бесплатный вебинар о мерах поддержки для развития инновационных продуктов пройдет для предпринимателей Подмосковья 13 февраля. На нем расскажут о том, какие возможности получают резиденты «Сколково».

Спикером вебинара станет руководитель программы Fast Track, проектный менеджер кластера передовых производственных технологий, космических и ядерных технологий фонда «Сколково» Юрий Миронов. Он расскажет о мерах поддержки, акселерационных программах и многом другом.

Реклама

Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».