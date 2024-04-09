Подмосковье 09 апреля 2024, 12:47 Бесплатный вебинар о расширении бизнеса пройдет для предпринимателей в Подмосковье Медиасток.рф

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Вебинар «Масштабирование компании руками команды: как управлять и не быть в найме у себя» проведут в Подмосковье 15 апреля. Организатором выступает центр «Мой бизнес» Московской области.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что спикером выступит основатель и СЕО Агентства систематизации и масштабирования BIZ INSIDE Кристина Самсонова. Она расскажет, как расширить свой бизнес, выбраться из работы в найме и за счет чего создать резерв времени на развитие компании.

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В качестве бонуса участники вебинара получат гайд «Как собственнику выйти из операционки» и карту «Функции собственника».

Вебинар состоится 15 апреля в 14:00. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться до 9:00 15 апреля по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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