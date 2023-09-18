Подмосковье 18 сентября 2023, 12:24 Бесплатный вебинар о нюансах цифровой подписи пройдет для предпринимателей Подмосковья Unsplash

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Вебинар для собственников и руководителей бизнеса проведут в Подмосковье 21 сентября. Мероприятие, темой которого станет цифровая подпись, организовали по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и Адвокатской палаты региона.

Спикером вебинара выступит адвокат Московской коллегии адвокатов Sed Lex Лилия Абдуллина. Предпринимателям расскажут о нюансах цифровой подписи, а также об отмене решений по смене генеральных директоров и внесении корректирующих сведений в ЕГРЮЛ.

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Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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