Подмосковье 07 сентября 2023, 16:39 Бесплатный вебинар о бизнесе в IT-сфере пройдет 20 сентября в Подмосковье Unsplash

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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар «Создай бизнес с IT‑компанией: путь, доступный каждому». Обучение состоится 20 сентября. Участники узнают, как создать успешный бизнес в IT-сфере и научатся сотрудничеству с компаниями.

Экспертами станут специалисты ведущего разработчика онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса СКБ «Контур».

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На вебинаре спикеры поделятся опытом и разберут успешные практики, расскажут об основных ошибках новичков. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно до 13:00 20 сентября по ссылке.

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