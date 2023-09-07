07 сентября 2023, 16:39
Бесплатный вебинар о бизнесе в IT-сфере пройдет 20 сентября в Подмосковье
Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар «Создай бизнес с IT‑компанией: путь, доступный каждому». Обучение состоится 20 сентября. Участники узнают, как создать успешный бизнес в IT-сфере и научатся сотрудничеству с компаниями.
Экспертами станут специалисты ведущего разработчика онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса СКБ «Контур».
Реклама
На вебинаре спикеры поделятся опытом и разберут успешные практики, расскажут об основных ошибках новичков. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно до 13:00 20 сентября по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама