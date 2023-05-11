Подмосковье 11 мая 2023, 17:15 Бесплатный вебинар для предпринимателей пройдет в Подмосковье 16 мая

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Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар на тему «Особенности формирования программ модернизации для Фонда содействия инновациям» 16 мая, в 11:00. Мероприятие организовано центром «Мой бизнес».

Вебинар пройдет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Участники узнают об особенностях программ финансирования, необходимой конкурсной документации и других аспектах. Информация пригодится бизнесменам, планирующим подать заявки на получение грантов по программам ФСИ.

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Участникам вебинара необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке, а 16 мая им на почту придет письмо со ссылкой на трансляцию.

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