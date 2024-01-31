31 января 2024, 16:16
Бесплатный вебинар по стандартам халяльной продукции пройдет для экспортеров в Подмосковье
На предприятиях Московской области пройдет бесплатный урок для предпринимателей, которые планируют внедрять на своих производствах халяльную продукцию. Вебинар состоится 13 февраля, начало в 11:00.
По оценкам аналитиков, рынок халяльной продукции демонстрирует быстрорастущий спрос, поэтому желающим занять новую нишу предоставят уникальную возможность узнать у профессионалов, как адаптировать свои производственные процессы к необходимым стандартам.
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Участникам вебинара расскажут о тонкостях сертификации продукции, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Занятие проведут руководитель Центра компетенций халяль при Роскачестве Марат Низамов и эксперт по исламским вопросам Центра компетенций халяль Салих Патеев.
Зарегистрироваться на онлайн-урок можно до 13 февраля на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он предоставляет начинающим и действующим компаниям-экспортерам целый перечень услуг, в том числе образовательных.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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