Бесплатный вебинар для экспортеров пройдет в Подмосковье 15 сентября | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 10:12 Бесплатный вебинар для экспортеров пройдет в Подмосковье 15 сентября

Читать 360tv в

Вебинар для предпринимателей на тему преимуществ перевозок наливных грузов во флекситанках пройдет в Подмосковье 15 сентября. На нем рассмотрят возможности экспорта при помощи эластичных вкладных цистерн.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на вебинаре разберут особенности отгрузок во флекситанках и транспортировки. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 14 сентября на сайте Российского экспертного центра.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».