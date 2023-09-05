Подмосковье 05 сентября 2023, 15:31 Бесплатный тренинг по управлению бизнесом пройдет для предпринимателей в Подмосковье

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Бизнес-тренинг «Управление судьбой личности и бизнеса» пройдет для предпринимателей Московской области 15 сентября. Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников расскажет об оригинальных управленческих решениях для роста бизнеса и минимизации рисков.

Тренинг проведут с 12:00 до 16:00 на площадке конференц-зала «Суздаль». Обучение организовано подмосковным центром «Мой бизнес».

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Подробнее узнать о программе и зарегистрироваться на мероприятие можно до 13 сентября на сайте.

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