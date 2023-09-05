05 сентября 2023, 15:31
Бесплатный тренинг по управлению бизнесом пройдет для предпринимателей в Подмосковье
Бизнес-тренинг «Управление судьбой личности и бизнеса» пройдет для предпринимателей Московской области 15 сентября. Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников расскажет об оригинальных управленческих решениях для роста бизнеса и минимизации рисков.
Тренинг проведут с 12:00 до 16:00 на площадке конференц-зала «Суздаль». Обучение организовано подмосковным центром «Мой бизнес».
Реклама
Подробнее узнать о программе и зарегистрироваться на мероприятие можно до 13 сентября на сайте.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Реклама
Реклама