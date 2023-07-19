Подмосковье 19 июля 2023, 09:51 Бесплатный тренинг по составлению бизнес-плана проведут для предпринимателей Подмосковья 21 июля Unsplash

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Очный тренинг для подмосковных предпринимателей проведут 21 июля в рамках акселератора «Вверх!». Участников научат составлять бизнес-план и презентовать его инвесторам.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что спикером проекта выступит член Ассоциации профессиональных директоров Елена Глухова.

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Участие в тренинге бесплатное. Чтобы попасть в программу, необходимо подать заявку и подтвердить свой статус предпринимателя. Регистрация будет открыта до начала мероприятия.

Обучение проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент России.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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