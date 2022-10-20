Бесплатный спецкурс обучения шитью для самозанятых стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 14:16 Бесплатный спецкурс обучения шитью для самозанятых стартовал в Подмосковье

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В Подмосковье начался бесплатный специальный курс для самозанятых под названием «Академия шитья». В нем приняли участие множество человек. Один из участников — Екатерина, дизайнер костюмов. Со студенческих времен в шкафу до сих пор у нее оставались три платья. Она шила их для выпускной коллекции. Но с тех пор минуло уже 14 лет.

О том, что в Подмосковье проходит курс по шитью, она узнала буквально за несколько часов до его начала. Времени долго раздумывать у Екатерины просто не было.

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«Это отличная возможность прийти, вернуться к своей профессиональной деятельности, выполнить свой долг, свою мечту, которая с детства была не реализована. У меня благо есть самозанятость, немножко в другом профиле, но это не мешаем мне быть здесь и продолжить начатое когда-то дело», — рассказала Екатерина Еремина.

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«Академия шитья» — бесплатный спецкурс для самозанятых в Московской области. На него принимают и тех, у кого есть профессиональное образование, и тех, кто вообще никогда и ничего не пробовал шить. С участниками курса работают признанные профессионалы.

«Это очень востребованная тема, потому что сейчас в силу сложившихся обстоятельств люди раскрывают свой творческий потенциал. Хочется помочь на этом этапе, кто только вступил на этот сложный путь. Не допускать ошибок, на нашем опыте пройденном, допустим у меня за 30 лет в профессии», — говорит дизайнер Ольга Рейниш.

В Подмосковье есть и еще одна задача — поддержать самозанятых в финансовом плане. Московский областной фонд микрофинансирования выдает им микрозаймы. Максимальная сумма 500 тысяч рублей под 7,5% годовых на 36 месяцев.

«Мы предоставляем льготные микрозаймы на развитие бизнеса, на приобретение основных средств, на пополнение оборотных средств. В принципе все цели мы покрываем своими микрозаймами. Сегодняшнее мероприятие посвящено старту академии шитья. Мы также будем предлагать получить у нас микрозаймы на развитие своего предприятия», — рассказал руководитель МКК «Московский областной фонд микрофинансирования» Николай Пилецкий.

Вебинары по предпринимательству, тренинг по дизайнерским выставкам, мастер-класс по дизайну мышления — все это обязательно войдет в программу. Среди преподавателей останутся действующие дизайнеры, которые собираются поделиться своим опытом.

«Научиться руками работать можно, организовать работу можно, но самое сложное это поменять свое мышление. Не то, чтобы поменять, а расширить свой угол зрения. Видеть более широко и думать более широко. И конечно принимать креативные решения. В наше время принимать креативные решения это ой как важно», — поделилась дизайнер Варвара Андреева.

Сам спецкурс достаточно короткий — он продлится всего 1,5 недели. Будут проводиться как онлайн-занятия, так и очные мастер-классы. По итогу успешного прохождения участники получат сертификаты.