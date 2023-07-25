Подмосковье 25 июля 2023, 07:20 Бесплатный семинар проведут для экспортеров Подмосковья 27 июля Фото: unsplash.com

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Бесплатный семинар проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области. Их познакомят с тонкостями выхода на экспортные рынки Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Мероприятие состоится в Красногорске 27 июля, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Участкам расскажут об особенностях экспортного маркетинга, популярных в регионах и странах каналах сбыта и другом.

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Семинар проведет специалист-практик в области международных продаж потребительских товаров Илья Шпирт. Начало в 10:30. Мероприятие состоится на бульваре Строителей, 4/1, на 11-м этаже.

Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Поддержку предпринимателям оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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