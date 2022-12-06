Подмосковье 06 декабря 2022, 14:45 Бесплатный семинар о поддержке малого бизнеса пройдет в Бронницах 7 декабря Unsplash

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Семинар для предпринимателей с участием специалистов центра «Мой бизнес», администрации городского округа и налоговой службы проведут в Бронницах 7 декабря. Участие бесплатное.

Участникам расскажут о мерах поддержки малого бизнеса в Подмосковье. Эксперты подробнее остановятся на теме применения онлайн-касс и патентной системе налогообложения.

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Предприниматели смогут задать свои вопросы специалисту центра «Мой бизнес» и узнать об открытии и ведении своего дела в Московской области.

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Встреча пройдет по адресу: город Бронницы, улица Советская, дом 66 (второй этаж, конференц-зал). Начало в 16:00.

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