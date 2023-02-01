Подмосковье 01 февраля 2023, 18:56 Бесплатный семинар для предпринимателей о поддержке и налогах проведут в Щелкове 7 февраля Unsplash

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Центр «Мой бизнес» проведет встречу с предпринимателями 7 февраля в Щелкове. На семинаре обсудят единый налоговый платеж, доступность финансовой поддержки и цифровую платформу для развития бизнеса. Предварительная регистрация не требуется.

Участникам семинара расскажут о новостях в сфере налогообложения, а также о льготных микрозаймах и программах кредитования. Обязательно рассмотрят вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства и познакомят с цифровой платформой МСП. На встрече можно будет задать вопросы спикерам мероприятия, в числе которых выступят специалисты центра «Мой бизнес», Московского областного фонда микрофинансирования, Альфа-Банка и Федеральной налоговой службы.

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Встреча пройдет по адресу: город Щелково, 1-й Советский переулок, дом 17 (Щелковский колледж, актовый зал). Начало в 14:30.

Именно малый и средний бизнес часто находит возможности реализации своих начинаний в Подмосковье — это отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.