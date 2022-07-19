Бесплатный проезд в социальные центры для пенсионеров из сел Подмосковья стал востребованной поддержкой

Жители Подмосковья старше 65 лет, проживающие в сельской местности, могут бесплатно добраться до больниц и социальных учреждений с конца прошлого года. Услугой воспользовались более 19 тысяч раз за полгода.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что 15,5 тысячи человек довезли бесплатно до больниц и 3,7 тысячи — до учреждений соцобслуживания. Для этих целей использовали специальный транспорт.

Данная мера реализуется в рамках нацпроекта «Демография». И мы видим, что она действительно востребована у наших жителей Андрей Голубев.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявку в учреждение и дождаться звонка соцработника.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как изменятся прожиточный минимум и пенсии в Подмосковье.