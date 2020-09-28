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    28 сентября 2020, 18:55

    Бесплатный проезд для волонтеров Подмосковья может стать постоянным

    Алена Собкалова

    В Подмосковье разработают новые меры поддержки для волонтеров. Проезд в общественном транспорте для них может стать бесплатным на постоянной основе. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.
    Бесплатный проезд для волонтеров Подмосковья может стать постоянным

    Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов поручил профильным комитетам разработать дополнительные меры поддержки для добровольцев Московской области.

    «Волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья. Но особенно значима их работа сегодня, в этот непростой период, связанный с пандемией коронавируса, когда они стоят на передовой и зачастую рискуют своим здоровьем, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается. И сейчас уже наша задача предоставить поддержку самим волонтерам», — заявил Брынцалов.

    Во время режима самоизоляции волонтеры имели право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Эту льготу хотят сделать постоянной.

    Помимо этого, парламентарии продумывают, как еще можно поддержать добровольцев.

    «Обязательно выслушаем и их мнения на эту тему — все депутаты открыты к предложениям, также запустим тематический опрос в социальных сетях. И затем уже будем выходить с законопроектом», — уточнил Игорь Брынцалов.

    Новости SMI.FM