Бесплатный проезд для волонтеров Подмосковья может стать постоянным

В Подмосковье разработают новые меры поддержки для волонтеров. Проезд в общественном транспорте для них может стать бесплатным на постоянной основе. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов поручил профильным комитетам разработать дополнительные меры поддержки для добровольцев Московской области.

«Волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья. Но особенно значима их работа сегодня, в этот непростой период, связанный с пандемией коронавируса, когда они стоят на передовой и зачастую рискуют своим здоровьем, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается. И сейчас уже наша задача предоставить поддержку самим волонтерам», — заявил Брынцалов.

Во время режима самоизоляции волонтеры имели право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Эту льготу хотят сделать постоянной.

Помимо этого, парламентарии продумывают, как еще можно поддержать добровольцев.

«Обязательно выслушаем и их мнения на эту тему — все депутаты открыты к предложениям, также запустим тематический опрос в социальных сетях. И затем уже будем выходить с законопроектом», — уточнил Игорь Брынцалов.