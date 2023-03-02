Подмосковье 02 марта 2023, 14:28 Бесплатный проезд для электрокаров ввели на трассах «Автодора» в Подмосковье с 1 марта

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Владельцы электрокаров более 200 раз бесплатно проехали по трассам «Автодора» в Подмосковье за сутки. Такая возможность появилась у водителей с 1 марта.

Акция с бесплатным проездом для электрокаров началась 1 марта и будет длиться до конца года. За первые сутки водители 208 раз проехали по платным участкам «Автодора» без оплаты.

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Минтранс Подмосковья сообщил, что самым популярным маршрутом стал Северный обход Одинцова — более 50 проездов. Следом идет участок М-11 «Нева» от МКАД до Солнечногорска — более 40. Замыкает тройку — ЦКАД: здесь за сутки зафиксировано более 20 проездов электромобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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