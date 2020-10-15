Действующих и будущих бизнесменов Подмосковья пригласили на бесплатный проект «Профориентация»
Проект продлится до 30 ноября. Он предусматривает два этапа — первым из них сделали тестирование. Оно позволит определить предпринимательский потенциал участников.
Затем начнутся экспертные сессии — проведут их действующие бизнесмены и сотрудники администрации Московской области. Участники смогут понять, какие профессии подходят им больше всего.
Сессии пройдут онлайн. Первая из них получит название «Старт» — к участию пригласят тех, у кого по результату теста определят высокую предрасположенность к предпринимательству.
А второй экспертной сессией станет «Развитие». Здесь участники представят личные бизнес-проекты. Их отберут эксперты жюри, которые помогут рассмотреть возможность реализации задумок и расскажут о мерах поддержки.
Инициатор проекта — Мининвест Подмосковья. Его проводят при поддержке Минэкономразвития России. Подробности разместили на сайте proforient-mo.ru.