Действующих и будущих бизнесменов Подмосковья пригласили на бесплатный проект «Профориентация»

В Подмосковье дали старт бесплатному онлайн-проекту «Профориентация». Участниками станут действующие и будущие бизнесмены. Присоединиться могут студенты, а также школьники, живущие в регионе.

Проект продлится до 30 ноября. Он предусматривает два этапа — первым из них сделали тестирование. Оно позволит определить предпринимательский потенциал участников.

Затем начнутся экспертные сессии — проведут их действующие бизнесмены и сотрудники администрации Московской области. Участники смогут понять, какие профессии подходят им больше всего.

Сессии пройдут онлайн. Первая из них получит название «Старт» — к участию пригласят тех, у кого по результату теста определят высокую предрасположенность к предпринимательству.

А второй экспертной сессией станет «Развитие». Здесь участники представят личные бизнес-проекты. Их отберут эксперты жюри, которые помогут рассмотреть возможность реализации задумок и расскажут о мерах поддержки.

Инициатор проекта — Мининвест Подмосковья. Его проводят при поддержке Минэкономразвития России. Подробности разместили на сайте proforient-mo.ru.