Бесплатный обучающий курс по госзакупкам запустили в Подмосковье | 360°

03 ноября 2022, 17:58
Бесплатный обучающий курс по госзакупкам запустили в Подмосковье
Комитет по конкурентной политике региона запустил курс «Организация корпоративных закупок Московской области» для заказчиков, поставщиков и организаторов закупок. Он пройдет на платформе Stepik.
Участники узнают о том, как проводить закупки и определять начальную цену договора, изучат процесс от начала до конца и научатся работать с отчетностью и реестром недобросовестных поставщиков.
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Кроме того, на курсе можно задать вопросы и разобрать практические кейсы работы с закупками по 223-ФЗ.
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Программа поможет разобраться в правилах организации закупок товаров и услуг по закону последней редакции. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.
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