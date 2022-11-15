Подмосковье 15 ноября 2022, 10:19 Бесплатный обучающий форум по созданию бренда одежды пройдет в Балашихе

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Форум «Стильные люди. Новые тренды и направления в fashion-бизнесе» состоится 19 ноября в Балашихе. Обучающее мероприятие пройдет при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и центра «Мой бизнес» Подмосковья.

Участникам форума расскажут, как запустить собственный бренд одежды, на что обратить внимание при выборе направления, по каким критериям покупатели выбирают товары сегодня. Предприниматели узнают о современных технологиях и мировых трендах.

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Экспертами форума выступят дизайнер, кутюрье, телеведущий Игорь Гуляев, основатель бренда головных уборов Лия Гуреева, модельер-конструктор Ольга Рейниш, дизайнер одежды и компьютерной вышивки Антон Пермяков и другие профессионалы от мира моды.

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В программе дня мастер-классы для начинающих и действующих представителей fashion-индустрии. Предприниматели смогут посетить занятие «Метод наколки на манекене» и узнать, как создавать эксклюзивные модели одежды. На другом мастер-классе расскажут, как работать с коллажами и продумывать новые идеи коллекций.

На форуме проведут презентацию коллекции шляп и одежды. Участие в мероприятии бесплатное, но потребуется предварительная регистрация на сайте.

Ранее зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву о создании в Подмосковье еще 15 тысяч рабочих мест в следующем году. Это стало возможным благодаря мерам поддержки бизнеса.

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