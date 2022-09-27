Бесплатный образовательный проект для самозанятых и предпринимателей начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 10:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Бесплатный образовательный проект для самозанятых и предпринимателей начался в Подмосковье

Читать 360tv в

Программу «Наставничество» для начинающих предпринимателей и самозанятых открыли в Подмосковье. Эксперты помогут разработать идею, проанализировать рынок и начать свое дело.

Реклама

«Программа проводится в Подмосковье уже четвертый раз. Образовательный проект продлится восемь недель, в течение которых участники вместе с наставниками пройдут путь от идеи до защиты бизнес-плана», — объяснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За время существования программы «Наставничество» в ней поучаствовали более 900 предпринимателей региона. Их кураторами выступают опытные бизнесмены и эксперты.

Обучение пройдет в четыре этапа, в рамках которых состоятся обучающие вебинары, встречи с наставниками и выездные экскурсии на предприятия. Участники получат новые знания и ценный опыт, которые пригодятся в запуске и развитии бизнеса. Эксперты помогут конкретизировать идею и проанализировать рынок, расскажут о тонкостях налогообложения и многом другом. В финале конкурса жюри отберет несколько победителей. Участие в проекте бесплатное. Подать заявку самозанятым и начинающим предпринимателям можно до 3 октября.

На открытии программы свои проекты представили выпускники и наставники проекта 2020 и 2021 годов — это Галина Овчинникова (проект «Научные шоу профессора Николя»), Денис Крюков (проект «Кожевенная мастерская Oneunit») и Гузель Силуянова («Школа-студия перманентного макияжа ZAPERMANENT»).

В Подмосковье 1 сентября ввели новые меры поддержки предпринимателей. О них рассказал губернатор Андрей Воробьев.

0 0 0 0 0 0