Подмосковье 29 марта 2023, 12:52 Бесплатный образовательный курс для школьных библиотекарей пройдет в Подмосковье Пресс-служба АСОУ

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Курс повышения квалификации для работников школьных библиотек пройдет в Подмосковье. Бесплатные занятия начнутся 10 апреля.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, курс пройдет на базе Академии социального управления в очно-заочном формате с применением технологий электронного обучения.

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«Участники программы изучат современные ИКТ технологии, приемы использования мультимедийного оборудования в практике информационно-библиотечного и методики ведения электронного документооборота», - рассказали в министерстве.

Записаться на курс можно в личном кабинете педагога на Школьном портале Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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