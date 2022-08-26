Бесплатный маркетплейс Подмосковья привлек свыше 70 тысяч предпринимателей

Электронный магазин Подмосковья собрал свыше 70 тысяч предпринимателей. Они смогли бесплатно разместить свои товары и услуги. Среди них — курсы обучения игры на баяне и школьные мелки. Об этом рассказали в комитете по конкурентной политике региона.

На маркетплейсе Подмосковья можно найти предложения в разных сферах — от продажи школьных мелков до ремонта стиральных машин. По одному из объявлений можно за 72 часа научиться игру на баяне или аккордеоне и получить удостоверение о прохождении курса.

Всего в электронном магазине более 800 объявлений, общая сумма которых составила 88,6 миллиарда рублей. Средняя стоимость контракта, по данным прошлого года, составила 165 тысяч рублей. При помощи маркетплейса предприниматели могут заключить контракт за один день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что цифровизация и прозрачность процессов имеют важное значение, когда речь идет о получении земли или субсидий.