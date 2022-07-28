Бесплатный курс по земельно-имущественным торгам создали в Подмосковье

Бесплатный курс по земельно-имущественным торгам создали на платформе Stepik. Он поможет собственникам и организаторам узнать получить уникальные навыки от экспертов региона.

Подмосковье стало лидером среди регионов России по централизации земельно-имущественных торгов. Их проводят в области в электронном виде. Эксперты решили поделиться своим опытом с коллегами в рамках бесплатного курса. Его разработал Комитет по конкурентной политике совместно с Региональным центром торгов.

Курс смогут пройти собственники имущества, организаторы торгов и профильные организации. Программа включит теорию и практику. Первый замдиректора Регионального центра торгов Юлия Вершинина рассказала, что проект поможет получить информацию в доступной и легкой форме. Это — база знаний, с которой участники смогут прокачать свои навыки.

«Программа курса „Организация земельно-имущественных торгов“ включает разделы, которые досконально расскажут про систему торгов, помогут получить все ответы на вопросы, касающиеся подготовки, организации и проведения земельно-имущественных торгов, проводимых в соответствии с законодательством», — рассказала она.

Вершинина также добавила, что участники смогут закрепить знания при помощи 22 тестов, а в конце — пройти итоговую проверку по всему содержанию курса.

Узнать подробнее о программу и стать ее участником можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже более 10 инвесторов получили участки по программу «Земля за рубль». Они займутся импортозамещением.