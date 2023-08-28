Подмосковье 28 августа 2023, 13:17 Бесплатный курс по запуску онлайн-школ пройдет для самозанятых в Подмосковье Unsplash

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Центр «Мой бизнес» запускает бесплатный курс «Обучу онлайн» для самозанятых Подмосковья. Обучение пройдет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» с 6 по 8 сентября.

Слушателей ждут очные тренинги и мастер-классы по созданию собственных образовательных онлайн-продуктов и онлайн-школ. Спикерами выступят создатель образовательных проектов Светлана Филаретова и специалист по видеосъемке и созданию бизнес-контента Алексей Галкин. Они расскажут о разработке курсов, создании интересных программ и типичных ошибках новичков.

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Для участия в курсе необходимо зарегистрироваться на сайте центра «Мой бизнес», так как количество мест ограничено. Занятия пройдут в Москве на площадке Loft Lodge.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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