Бесплатный курс по кондитерскому делу для самозанятых пройдет в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 18:41 Бесплатный курс по кондитерскому делу для самозанятых пройдет в Подмосковье

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Самозанятых Подмосковья пригасили на курс «Школы кондитера». Он стартует 20 октября и продлится три недели, рассказали в Мининвесте региона.

Курс пройдет в формате вебинаров и мастер-классов. Самозанятые получат советы по ведению бизнеса и узнают о самых распространенных ошибках, а также повысят свою финансовую грамотность. Эксперты расскажут о кулинарных экспериментах, научат участников фуд-съемке и продвижению продукции.

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Авторскими рецептами поделятся опытные шеф-повара — Марко Праццоли, Ренцо Де Сарио, Маурицио Филистад, Луиджи Росси, Серджио Скинту, Томас Кропелли и Степан Зайков. По завершению программы участники получат сертификаты.

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Узнать подробнее о курсе и зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.