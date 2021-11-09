Бесплатный курс для женщин-предпринимателей стартует в Подмосковье 15 ноября

Бесплатный бизнес-акселератор «LADY007» для действующих женщин-предпринимателей Московской области стартует 15 ноября. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Бизнес-акселератор проводит Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» при поддержке Мининвестиций Подмосковья и АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области».

«Программа „LADY 007“ поможет нашим женщинам-предпринимателям найти новые инструменты управления бизнесом, изучить правовые основы в условиях цифровой экономики, а также подскажет, как подготовиться к публичному выступлению», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Спикерами программы выступят бизнес-эксперты таких компаний, как HeadHunter, «Альфа Лица», «How to brain. Coaching Consulting», Skillbox и другие. Они поделятся своим опытом в области digital-маркетинга, юриспруденции, интернет-рекламы, бизнес-планирования и продаж.