Подмосковье 02 декабря 2022, 11:36 Бесплатный концерт для инвалидов пройдет в музее «Горки Ленинские» 4 декабря

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В честь Дня инвалидов в музее «Горки Ленинские» пройдет бесплатный концерт «Предчувствую тебя», который посетят более 50 человек. Гости услышат стихи в исполнении актрисы Елены Захаровой и музыку в исполнении пианиста Алексея Сканави.

Актриса театра и кино Елена Захарова прочитает для зрителей стихи Александра Блока, Осипа Мандельшама, Владимира Маяковского и других поэтов. Пианист-виртуоз Алексея Сканави исполнит музыку Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. Также на концерте выступит солистка театра «Ла Скала» Ирина Ващенко — она представит романсы и стихи поэтом Серебряного века.

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Мероприятия в честь декады инвалидов проводят в музее регулярно. Так, осенью учреждение передает местному отделению Всероссийского общества инвалидов урожай яблок, а для особенных маленьких посетителей проводят благотворительную акцию «Цветочное сердце весны».

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